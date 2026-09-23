Ariano: "Conservatorismo nel terzo millennio. Ipotesi a confronto"

Orizzonti Popolari presenta il volume "Conservatorismo nel terzo millennio. Ipotesi a confronto", a cura di Danilo Breschi.
L'incontro, in programma sabato 26 settembre, alle ore 18:00, presso Palazzo Forte – Museo Civico e della Ceramica di Ariano Irpino, apre la stagione autunnale di appuntamenti promossi da Orizzonti Popolari, dedicata al confronto sulle grandi categorie della cultura politica contemporanea.
Ad inaugurare questo ciclo sarà una riflessione sul conservatorismo, affrontato nelle sue diverse declinazioni e nel suo rapporto con le sfide del nostro tempo.
La riflessione prenderà spunto da un testo che ha raccolto numerosi saggi più che mai autorevoli in ambito politologico, a cura di Danilo Breschi, professore di "Storia del pensiero politico" presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma e per dieci anni direttore de "Il Pensiero Storico", rivista internazionale di storia delle idee.
Ne parleranno con l'autore Gennaro Sangiuliano, capo dell’opposizione nel consiglio regionale della Campania, Ines Fruncillo, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Cristiano Colangelo, coordinatore cittadino di Orizzonti Popolari e Sergio De Piano, presidente di Orizzonti Popolari.
A coordinare il dibattito, come di consueto esteso al pubblico in sala, sarà Ettore Zecchino, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e fondatore di Orizzonti Popolari.