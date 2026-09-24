"Caso Partenio e Gesualdo senza cartellone, così cala il sipario su Avellino" I festiani: è stato chiuso l'unico cinema teatro della città. Che disfatta per la comunità

"Su Avellino rischia di calare definitivamente il sipario. Dopo il caso del teatro Gesualdo senza cartellone, c'è stata l'ordinanza comunale che, nei fatti, ha imposto la chiusura del Cinema Teatro Partenio. Risultato? Ha chiuso, in attesa dei lavori di adeguamento l'unico presidio culturale della nostra città". Così il consigliere comunale di Davvero Monica Spiezia e Carmine Persano referente gruppo Enjoy commentano quanto avvenuto negli ultimi giorni in città.

Pizza e la giunta si vantano di fare cultura e chiudono cinema e lasciano il teatro senza Cartellone

"Il sindaco Pizza e la sua giunta ha parlato tanto di cultura. Si sono sempre vantati di voler realizzare progetti e strategie di rilancio cultura in città. E cosa fanno? I numeri parlano chiaro: i fondi Poc destinati alla stagione del Gesualdo sono stati impegnati per la realizzazione del Ferragosto". Spigano i festiani.

Serve programmazione culturale vera

Secondo il consigliere di minoranza: "Il sipario non cala solo sul Partenio ma sulla vita degli avellinesi. Il Cinema Teatro Partenio aveva portato in città anche quest'anno una stagione tatrale. Cosa non accaduta al Gesualdo".

Persano: misura troppo drastica per il Partenio, si doveva cercare dialogo

Per Carmine Persano non c'è dubbio: bene la sicurezza, ma si poteva intervenire in maniera diversa evitando una misura così drastica? Non potevano essere prescritti interventi evitando questa chiusura che lascia senza cultura la nostra comunità. Il Gesualdo ? I fondi c'erano ma hanno riservato fondi al Ferragosto. Non raccontino altre storie".