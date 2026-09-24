Giustizia: a Sant'Angelo dei Lombardi si inaugura l'ufficio di prossimià A fare gli onori di casa il sindaco Rosanna Repole che ha creduto fermamente in questo traguardo

Martedì 28 settembre 2026 verrà inaugurato l’ufficio di prossimità di Sant’Angelo dei Lombardi, nato per offrire ai cittadini un punto di accesso semplificato e vicino ai servizi della giustizia.

L’ufficio sorgerà nel cortile del municipio di Sant’Angelo dei Lombardi. L’inaugurazione si terrà alle ore 11.30 alla presenza di Istituzioni e forze dell’ordine, sindaci, funzionari regionali e ministeriali. Interverranno, tra gli altri, la presidente del tribunale di Avellino, Francesca Spena, il consigliere regionale Maurizio Petracca, il sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole.



"Una comunità e un intero territorio ottengono dopo anni, è il caso di dirlo, un presidio di Giustizia. La soppressione dello storico tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi resta purtroppo una ferita aperta, è importante sottolinearlo, e qualora dovesse presentarsi un’opportunità non perderemo l’occasione di rinnovare le nostre richieste per riaverlo”, dichiara Repole. "Però oggi siamo soddisfatti. Avremo infatti un ufficio a Sant’Angelo dei Lombardi per l’intera Alta Irpinia, che viene incontro a molte esigenze dei cittadini. Su questo – conclude - ci siamo impegnati come amministratori, trovando appoggio a Roma come a Napoli".



Il Progetto Uffici di Prossimità della Regione Campania nasce con l'obiettivo di rendere la giustizia sempre più vicina ai cittadini e di semplificare l'accesso ai servizi sul territorio.

Presso l’ufficio di prossimità sarà possibile accedere a un insieme coordinato di servizi essenziali: informazione e orientamento sulle procedure giudiziarie, con riferimento alla volontaria giurisdizione e agli istituti di protezione giuridica (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno), distribuzione e supporto alla compilazione della modulistica, assistenza nella predisposizione di atti che non richiedono il supporto legale (es. richieste di amministrazione di sostegno, istanze al giudice tutelare), deposito telematico degli atti per conto dell’utente, informazioni sullo stato delle procedure di volontaria giurisdizione in cui è coinvolto l’utente, rilascio di copia degli atti contenuti nel fascicolo elettronico di riferimento dell’utente, consulenza qualificata anche con il coinvolgimento di specialisti come assistenti sociali

Oltre a questi servizi, ogni ufficio di prossimità potrà attivare servizi complementari, concordati con il tribunale di riferimento.

Tra questi, la prenotazione di appuntamenti presso le cancellerie o col giudice tutelare, il rilascio di copie conformi di provvedimenti e autorizzazioni, la disponibilità di spazi per lo svolgimento delle udienze in videoconferenza, il supporto nella compilazione e nel deposito dei rendiconti periodici da parte degli amministratori di sostegno, l’assistenza su procedimenti riguardanti minori, come autorizzazioni per rilascio passaporto, nomina di curatore speciale.