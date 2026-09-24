"Memoria" Salvo D'Acquisto: carabinieri incontrano gli studenti a Mercogliano 83° anniversario del sacrificio del vicebrigadiere medaglia d'oro al valor militare

Nella villa comunale del comune di Mercogliano, è stato commemorato con la consegna di una corona di alloro ai caduti l’83° anniversario dal sacrificio di Salvo D’Acquisto, il vice brigadiere dei carabinieri che, nel 1943, morì a soli 22 anni fucilato dal fuoco delle truppe tedesche per salvare un gruppo di ostaggi civili durante un rastrellamento delle truppe naziste, nel corso della seconda guerra mondiale.

La manifestazione organizzata dall’associazione nazionale carabinieri, ha visto la presenza di una rappresentanza dei carabinieri del comando provinciale e della polizia locale, del sindaco di Mercogliano e di studenti del locale Istituto comprensivo.

Al termine della cerimonia, i carabinieri hanno incontrato i ragazzi dell’istituto comprensivo di Mercogliano. Nell’occasione, il capitano Alessandro De Palma, comandante della compagnia carabinieri di Avellino, ha spiegato ai giovani l’importanza del gesto eroico di Salvo d’Acquisto, nonché il contributo fornito da tanti militari dell’arma alla resistenza.

Numerose e particolarmente interessanti sono state le domande rivolte dai ragazzi, a testimonianza della curiosità e dell’attenzione con cui hanno seguito la cerimonia.