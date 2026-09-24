Montevergine: domenica il pellegrinaggio a piedi con il Gruppo dell'Immacolata Dalle ore 6 dal piazzale della Parrocchia di San Ciro ad Avellino o dalle 9.30 da Ospedaletto

Torna il pellegrinaggio a piedi verso il Santuario di Montevergine organizzato dal Gruppo dell'Immacolata di Avellino. Domenica la partenza alle ore 6 dal piazzale antistante la Parrocchia di San Ciro oppure alle ore 9.30 dal piazzale di Ospedaletto d'Alpinolo con l'arrivo previsto all'Abbazia di Montevergine per le ore 12 con la Santa Messa nel Santuario prevista per le ore 12.30. Il Gruppo dell'Immacolata ricorda la possibilità di utilizzo della funicolare di AIR Campania Mercogliano-Montevergine (0825/204248) e del ritorno con mezzi propri e della colazione a sacco. Per informazioni 3478668301, 3496790854 e 3332506853.