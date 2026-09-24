Festa: "L'evento risulterebbe abusivo". Iacovacci: "Nessun illecito" Botta e risposta tra opposizione e maggioranza sulla kermesse dello scorso weekend

Gianluca Festa rincara la dose con un nuovo video e parla di manifestazione abusiva nello scorso weekend nel salotto buono di Avellino: "Abusiva la manifestazione attraverso cui sono stati incassati da un privato circa 40mila euro a fronte del pagamento di qualche decina di euro grazie all'assenso della giunta Pizza, di questa amministrazione e di questa maggioranza. - ha affermato l'ex primo cittadino sui social - Questa manifestazione potrebbe essere stata abusiva perché, come scrive la stessa giunta nell'atto deliberativo con il parere del dirigente, la concessione del patrocinio non esime l'organizzazione dall'acquisizione del titolo per l'occupazione del suolo pubblico e allo stato questa autorizzazione non c'è".

L'assessore: "Confonde gli utili con i costi"

Dall’altra parte nelle scorse ore l’assessore comunale ad Annona, attività produttive e sviluppo commerciale e artigianale, Ettore Iacovacci, ha replicato a Festa. "Festa parla di inquirenti. Gli vorrei solo ricordare che se va dagli inqurirenti si ricordasse di portare il computer, così non li fa girare a vuoto. - ha affermato Iacovacci - Chiunque fa un evento, acquista la casetta, la deve fittare per poter rientrare delle spese, non del lucro. Confonde gli utili con i costi. Se uno prende una casetta e la fitta a 700 per lui è un utile. L'acquisto, il montaggio e lo smontaggio e il trasporto non sono costi? Probabilmente è fermo al 2023 quando sul palco diceva che stava volando".