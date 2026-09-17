Ariano: "Stavo passeggiando, quando mi sono imbattuto in questo schifo" Un abitante ci segnala l'ennesimo scempio ambientale in città

E' stato un abitante del luogo stamane a segnalarci l'ennesimo scempio ambientale. Siamo nella parte alta del belvedere della Russo-Anzani, verso via Annunziata ad Ariano Irpino. Un'area spesso bonificata dagli operai idraulico forestali della comunità montana. Un cestino di legno trabocca di rifiuti, per lo più piatti di plastica e si presume anche residui di cibo. "Stavo passeggiando, quando mi sono imbattuto in questo schifo. E' vergognoso".

Non si sa con esattezza da quanto tempo l'area versa in queste condizioni. Un gesto di inciviltà che potrebbe risalire a qualche settimana fa, durante la rassegna vicoli ed arte.

Poco distante da qui, qualche metro più in giù, lo stato di degrado e abbandono della piazzata intitolata negli anni scorsi al grande regista Ettore Scola, a partire da una fontana non più zampillante ma completamente sporca all'interno. Di fronte, un paletto della luce abbattuto, pedane che qualche furbetto ha utilizzato anche come parcheggio privato spacciandosi per disabile.

Per non parlare della pavimentazione sconnessa e interessata da un dilagante dissesto lungo tutto il tratto che va da via Anzani a Domenico Russo, lampioni non del tutto funzionanti e una buca fastidiosa proprio all'imbocco dalla strada panoramica.