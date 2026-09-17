Incontro tecnico al comune di Venticano: sopralluogo sul ponte Calore Importante incontro tecnico sulla progettazione e realizzazione della passerella

Si è tenuto nella sede del comune di Venticano, un importante incontro tecnico convocato dal sindaco Arturo Caprio con la soprintendente Anna Onesti della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, dedicato alla progettazione e realizzazione della passerella sul ponte Calore.

Un momento di confronto istituzionale che ha visto seduti allo stesso tavolo gli ingegneri di Anas, affiancati dagli architetti e dai tecnici degli uffici comunali di Venticano e di Mirabella Eclano, insieme agli altri professionisti coinvolti nel progetto.

"Un doveroso riconoscimento va a tutti i componenti di questo tavolo tecnico per la sinergia, la competenza e la preziosa collaborazione dimostrata nel coordinare un'opera di importanza strategica per il nostro territorio.

L'incontro ha rappresentato un passaggio importante: la soprintendente ha espresso piena soddisfazione per il lavoro presentato, un riscontro positivo che apre concretamente la strada all'avvio delle opere.

Da parte di Anas è giunta piena rassicurazione sulla celerità di realizzazione successiva all'autorizzazione: l'ente ha infatti già completato il proprio iter procedurale e attende ora unicamente il beneplacito della Soprintendenza per dare il via ai cantieri nel più breve tempo possibile.

Ogni passo avanti è il frutto di un lavoro silenzioso, tenace e condiviso. Oggi quel lavoro comincia a dare i suoi frutti.

È questa la direzione che abbiamo scelto: un impegno costante, fatto di responsabilità e concretezza, per il bene della nostra comunità. L'amministrazione del comune di Venticano è sempre al lavoro per i cittadini.