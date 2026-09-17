Sfida del torchio 2026: Irpinia protagonista con Venticano in Basilicata La prestigiosa manifestazione che si svolge a Rionero in Vulture

Una delegazione del comune di Venticano, accompagnata dai rappresentanti della pro loco Venticanese e del forum dei giovani di Venticano, ha preso parte con grande entusiasmo all'edizione 2026 de "La sfida del torchio", la prestigiosa manifestazione che si svolge a Rionero in Vulture in provincia di Potenza.

"La nostra comunità - fanno sapere dall'amministrazione comunale - ha sfilato nel grande corteo storico portando con sé i maestosi giganti, simbolo di una tradizione popolare che unisce i territori e che siamo orgogliosi di promuovere.

La presenza congiunta delle istituzioni e delle associazioni giovanili testimonia l'importanza di tramandare la nostra identità culturale alle nuove generazioni, rafforzando i legami tra i borghi.

Un ringraziamento agli organizzatori per averci ospitato in questi giorni di festa, tradizione e comunità nel cuore del Vulture".