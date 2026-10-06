Maltempo, scatta l'allerta meteo: in arrivo temporali e allagamenti La protezione civile emana l'avviso ai comuni

Temporali in arrivo in Campania. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta gialla valida dalle 16 di oggi alle 14 di domani su tutta la Campania ad esclusione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Temporali in arrivo

Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità e incertezza previsionale: i fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.

Avvisi ai comuni

L'avviso evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei fiumi e dei corsi d'acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.