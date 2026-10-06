Lavori sulla Variante, Nacca: Autostrada gratis per evitare il caos Avellino, oggi la proposta della commissione attività produttive ad Autostrade: stop al pedaggio

Una richiesta ad Autostrade per l'Italia di valutare il pedaggio gratuito tra i caselli di Avellino Est e Avellino Ovest per ridurre i disagi del traffico per i lavori sulla Variante. La proposta è partita oggi dalla commissione attività produttive del comune di Avellino, presieduta dal consigliere Pasquale Luca Nacca del Movimento Cinque Stelle.

I disagi sulla Variante

Dal 24 settembre 2026 sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria sul cavalcavia della Strada Provinciale 24 (interessando la SS 7 bis sulla Variante).

È attivo un senso unico alternato con semaforo che sta causando code chilometriche e forti rallentamenti alla circolazione locale.

La proposta è quella di rendere gratuito il tratto autostradale tra Avellino Est e Avellino Ovest per tutta la durata del cantiere. La decisione finale spetta ora alla società autostradale, che deve verificare la fattibilità della misura.