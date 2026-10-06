Aree interne e talenti: Domenico Cappuccio spacca con "A Nenna Nè" Il brano ha superato i 4 milioni di ascolti e le sorprese non finiscono qui

È bastata una settimana per trasformare “A Nenna Nè’” in un vero fenomeno sui social. Il brano ha superato i 4 milioni di ascolti, con migliaia di contenuti realizzati dagli utenti e un passaparola che continua a far crescere i numeri.

A firmare la produzione è dj irpino, di Grottaminarda Domenico Cappuccio, che ha realizzato il progetto in collaborazione con Leonardo Cardillo, Palmino Santosuosso e Reel a Me.

Un progetto musicale che ha trovato proprio sui social il terreno ideale per correre veloce. Il ritmo e il ritornello hanno conquistato gli utenti, che stanno utilizzando il brano nei propri video, condividendolo e rilanciandolo continuamente.

Per Domenico Cappuccio, già attivo nel mondo dei remix e delle produzioni musicali, questo risultato rappresenta un nuovo passo di un percorso costruito nel tempo e legato al territorio irpino, ma sempre più proiettato verso un pubblico ampio.

Il dato dei 4 milioni di ascolti in sette giorni racconta la velocità con cui “A Nenna Ne’” è riuscita a farsi conoscere e a entrare nei contenuti degli utenti. E adesso arriva un altro appuntamento.