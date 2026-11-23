"La scossa, poi il silenzio e grida tra le macerie. Avellino non dimentica" Il ricordo e riflessione del sindaco di Avellino 46 anni dopo il terremoto del 1980

"2914. Sono i morti ufficiali del terremoto del 23 novembre 1980. Non sono un numero. Sono 2914 nomi, 2914 volti, 2914 vite spezzate alle 19:34 di una domenica sera, in 90 secondi che hanno cambiato per sempre la storia dell'Irpinia.". Così il sindaco di Avellino, Nello Pizza ricorda il sisma.

"Ricordo la terra che tremava e le scatole che si aprivano cone scatole di cartone "

"Chi c'era ricorda ancora la paura.- continua Pizza -. La terra che non era più terra, ma un animale che si ribellava. Le case che si aprivano come scatole di cartone. Il buio, la polvere, le grida che arrivavano da sotto le macerie e non si capiva da dove venissero. E poi quel silenzio terribile dopo la scossa, il silenzio di chi chiama un nome e non sente rispondere nessuno.

"Ricordo quelle grida da sotto le macerie"

Ricordo lo smarrimento di uscire in strada e non riconoscere più la propria strada. Ad Avellino, a Conza della Campania, a Lioni, a Sant'Angelo dei Lombardi, a Calabritto: paesi che non erano danneggiati, erano cancellati. Come se una mano gigante li avesse presi e buttati via.

"Era crollata una comunità "

E poi è arrivata la disperazione vera, con la consapevolezza. Quando abbiamo capito che non era crollata una casa, era crollata una comunità. Non era morto un uomo, era morto un paese. Erano morte le piazze dove ci incontravamo, le chiese dove ci sposavamo, le scuole dove i nostri figli imparavano. Intere comunità distrutte. Non solo i muri. Distrutte le radici, distrutta la certezza che domani sarebbe stato come ieri.

"Si scavava a mani nude"

C'era chi scavava con le mani nude, con le unghie rotte e il sangue sulle mani, per tirare fuori un fratello, un vicino, un bambino che non conosceva nemmeno. C'era chi camminava per chilometri nel buio per cercare aiuto. C'era chi restava seduto tutta la notte, al freddo, su un cumulo di macerie, ad aspettare un rumore, una voce.

Poi la solidarietà

E poi, quando pensammo di essere soli al mondo con il nostro dolore, arrivo' la grande solidarietà.

Non la dimenticheremo mai. Da tutta Italia sono arrivati ragazzi, volontari, vigili del fuoco, militari, medici, operai. Sono arrivati con le pale, con le coperte, con il pane caldo, con le mani. Da Torino, da Milano, da Bologna, da Palermo, da Bari, da Napoli. Da ogni parte del Paese. Sono arrivati senza che nessuno li chiamasse, perché avevano visto le nostre facce sporche di polvere e avevano capito che eravamo fratelli.

Le tende e il dolore

Ricordo le tende, le cucine da campo, le donne che non conoscevamo che ci abbracciavano come figli loro, i bambini del Nord che mandavano i loro giocattoli, i loro disegni, i loro soldini. Le lettere da tutta Europa: 'Irpinia, non siete soli'.

Coperte e vicinanza

Quella solidarietà ci ha salvato due volte. La prima perché ci ha dato da mangiare, un tetto, una coperta. La seconda perché ci ha ridato la speranza. Ci ha fatto capire che non eravamo un popolo dimenticato, un popolo di 'terremotati'. Eravamo italiani. E l'Italia non ci aveva abbandonato.

Il sisma la consapevolezza

Se il terremoto ci ha insegnato cos'è la paura, la solidarietà ci ha insegnato cos'è l'umanità.

A 46 anni di distanza, il nostro dovere non è solo ricordare. È tramandare. Quei 2914 morti non li abbiamo dimenticati. E ai più giovani diciamo che una comunità si può distruggere in 90 secondi, ma si ricostruisce in una vita intera, solo se resta unita. Solo se trasforma il dolore in impegno, e la memoria in futuro. L'Irpinia non deve essere più terra di emergenza, ma terra di opportunità." Conclude il sindaco di Avellino.