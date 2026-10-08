Verme nel merluzzo al Palazzo, scatta la psicosi: controlli nelle mense

Nas in azione con verifiche tra Avellino e Provincia

verme nel merluzzo al palazzo scatta la psicosi controlli nelle mense
Avellino.  

Verme nel nastoncino di pesce al Regina Marherita di Avellino, blitz dei Nas in atre scuole del capoluogo e provincia . «Ma non e` stata riscontrata nessuna anomalia o problema», fa sapere Giuseppe Giacobbe, l’assessore all’Istruzione  responsabile dell’affidamento del servizio mensa. Da ieri mattina, inoltre, sono partiti i sopralluoghi ispettivi anche nelle altre scuole del capoluogo irpino e del territorio provinciale.

Oggi commissione trasparenza in comune sul caso Palazzotto

Oggi la questione mensa sarà discussa nel corso della riunione della Commissione Trasparenza. «L'urgenza - si legge nell’atto di convocazione - e` motivata dalla necessita` di acquisire tempestivamente informazioni sulle verifiche effettuate e sulle misure adottate a tutela degli alunni». Ci saranno l'assessore Giacobbe, alcuni genitori e il dirigente del settore.

Analisi all'istituto zooprofilattico

 Intanto il personale dell'Asl ha inviato il materiale prelevato al Palazzotto all’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. Il prodotto non risultava scaduto. «Si e` trattato - dichiara l’assessore Giacobbe - di un caso singolo. Uno su circa 1500 pasti che quel giorno sono stati serviti in tutte le mense scolastiche di Avellino. I militari del Nas hanno anche provveduto a sminuzzare il pesce restante, ma non e` stato trovato niente. Anche l’Asl ci ha rassicurato, spiegandoci che con quel tipo di prodotto surgelato puo` capitare. Non dovrebbe, ma puo` succedere».

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