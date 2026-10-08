Verme nel merluzzo al Palazzo, scatta la psicosi: controlli nelle mense Nas in azione con verifiche tra Avellino e Provincia

Verme nel nastoncino di pesce al Regina Marherita di Avellino, blitz dei Nas in atre scuole del capoluogo e provincia . «Ma non e` stata riscontrata nessuna anomalia o problema», fa sapere Giuseppe Giacobbe, l’assessore all’Istruzione responsabile dell’affidamento del servizio mensa. Da ieri mattina, inoltre, sono partiti i sopralluoghi ispettivi anche nelle altre scuole del capoluogo irpino e del territorio provinciale.

Oggi commissione trasparenza in comune sul caso Palazzotto

Oggi la questione mensa sarà discussa nel corso della riunione della Commissione Trasparenza. «L'urgenza - si legge nell’atto di convocazione - e` motivata dalla necessita` di acquisire tempestivamente informazioni sulle verifiche effettuate e sulle misure adottate a tutela degli alunni». Ci saranno l'assessore Giacobbe, alcuni genitori e il dirigente del settore.

Analisi all'istituto zooprofilattico

Intanto il personale dell'Asl ha inviato il materiale prelevato al Palazzotto all’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. Il prodotto non risultava scaduto. «Si e` trattato - dichiara l’assessore Giacobbe - di un caso singolo. Uno su circa 1500 pasti che quel giorno sono stati serviti in tutte le mense scolastiche di Avellino. I militari del Nas hanno anche provveduto a sminuzzare il pesce restante, ma non e` stato trovato niente. Anche l’Asl ci ha rassicurato, spiegandoci che con quel tipo di prodotto surgelato puo` capitare. Non dovrebbe, ma puo` succedere».