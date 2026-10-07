Monteforte Irpino, muore a 31 anni: dolore e cordoglio in paese Il cordoglio del sindaco Siricio

Dolore e cordoglio a Monteforte Irpino per la morte di Ionut, che si è spento giovanissimo. Il Sindaco Fabio Siricio, l’Amministrazione Comunale e l’intera comunità di Monteforte Irpino esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Dumitrascu Ionut Dorinel, venuto a mancare all’età di soli 31 anni.

In questo momento di grande dolore, il Comune di Monteforte Irpino si stringe con sincera vicinanza alla mamma Michela, alle sorelle Valeria e Maria Claudia, ai cognati, ai nipoti, ai parenti e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.