Avellino, Nesta: "Ora la risposta è fuori casa, sarà un esame e voglio coraggio" Lupi quarti in classifica e con due trasferte: mercoledì la Cremonese, lunedì 30 il Catanzaro

"Ora la risposta è fuori casa": alla domanda relativa alla crescita di squadra mostrata dall'Avellino con decisione contro Pisa e Mantova per il primo bis casalingo e alle prossime due trasferte ravvicinate (mercoledì a Cremona, lunedì 30 a Catanzaro), Alessandro Nesta risponde ponendo subito il focus sullo step da firmare anche lontano dal "Partenio-Lombardi".

"Strategia, testa, ma con coraggio"

"Adesso andiamo a Cremona e affronteremo una grande squadra in uno stadio che ha ospitato la Serie A negli ultimi anni. - ha affermato il tecnico dei lupi nel post-gara - La Cremonese è una squadra forte, ieri ha perso a Bolzano, ma si sono ritrovati in 10 nel primo tempo. Sarà un esame per noi. Spero che andremo lì con coraggio. Dobbiamo andare a giocarcela alla grande. Poi vinciamo, perdiamo... Non lo so. Ma voglio quello step. Dobbiamo andarcela a giocare, sempre con strategia, testa, ma con coraggio".