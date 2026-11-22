Incidente a Pratola Serra: traffico bloccato: soccorsi in corso L'incidente in provincia di Avellino

Un incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio a Pratola Serra, dove ambulanza e carabinieri sono intervenute sul luogo del sinistro. Ci sarebbero dei feriti, ma non sono ancora note né le loro condizioni né le cause dello scontro. La circolazione è bloccata e gli automobilisti sono invitati a usare percorsi alternativi.

Sinistri ricorrenti nel tratto interessato e viabilità ferma

Il tratto interessato è stato teatro di altri incidenti in passato. Sul posto sono al lavoro i soccorritori e gli agenti per i rilievi e per ripristinare la viabilità. Non sono stati indicati i veicoli coinvolti né i tempi di riapertura della strada. Il quadro è in evoluzione.