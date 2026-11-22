Tragedia a Castelvetere, muore cacciatore: indagini in corso Il dramma questa mattina in provincia di Avellino

Castelvetere sul Calore (AV) - Incidente durante una battuta di caccia: muore un 60enne. L'uomo residente nella provincia di Napoli, è deceduto in seguito a un incidente durante una battuta di caccia a Castelvetere. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montella, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono impegnate nella ricostruzione dettagliata dell’episodio. Al momento, non è stata fornita alcuna ipotesi ufficiale sulle cause del decesso e restano ancora da chiarire le circostanze esatte in cui l’uomo ha perso la vita.

La dinamica

Questa mattina, a Castelvetere sul Calore, il 60enne della provincia di Napoli, impegnato in una battuta di caccia al cinghiale, è stato attinto da un colpo di fucile, decedendo sul posto e sono stati inutili i soccorsi dei sanitari allertati tempestivamente.

Il dramma a Castelvetere

Il colpo, esploso dal fucile di un altro cacciatore, avrebbe raggiunto accidentalmente la vittima.

Carabinieri sul posto

Sul posto i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino.

Indagini in corso

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.