Nonna Laurina compia 116 anni: è la più anziana d'Italia: "Sei custode d'amore" Oggi a Sturno la festa per la donna più longeva d'Italia e terza al mondo

Da Sturno arriva una storia straordinaria. Lucia Laura Sangenito oggi ha raggiunto il traguardo dei 116 anni, confermandosi tra le persone più longeve al mondo e la donna più anziana d’Italia.

Una vita che ha attraversato epoche, guerre, terremoti e pandemie, testimoniando i profondi cambiamenti della nostra società. Un secolo e sedici anni di storia, sacrifici, affetti e radici mai dimenticate. A casa foto, pergamene, ricordi di una vita straordinaria, quella di una donna forte e tenace come la sua terra, le sue tradizioni.

A Sturno la vita della nonna più anziana d'Italia

"Oggi Sturno festeggia Nonna Laurina, la nonna d’Italia ha detto il sindaco Vito Di Leo consegnando una pergamena con affetto, amore e gratitudine alla signora simbolo di tradizione, storia e forza d'Irpinia -. Sei la terza donna più anziana del mondo, sei una donna straordinaria esempio di vita e testimone del tempo. Nel giorno del tuo 116 compleanno ti diciamo con orgoglio che sei un autentico testimone di affetti, memoria e valori autentici della nostra terra".

Lucia Laura Sangenito compie 116 anni, un traguardo straordinario che la consacra come la più longeva d’Italia e tra le persone più anziane del mondo.

Nata e vissuta a Sturno, ha attraversato due guerre mondiali, il terremoto del 1980 e oltre un secolo di profondi cambiamenti.

Nonna Laurina una vita di amore e sacrifici

"Una vita di lavoro, sacrifici e forza, fino all’intervento al femore affrontato a 107 anni"- ha spiegato il sindaco - Una storia da guinness quella di nonna Laurina, amatissima dalla sua famiglia. Oggi intorno a lei c'era tutta la sua grande famiglia, che la circonda di amore affetto e presenza ogni giorno.

"Per il suo compleanno, il sindaco Vito Di Leo le ha consegnato una pergamena celebrativa.

Buon compleanno, Nonna Laurina: 116 anni di storia dell’Irpinia.