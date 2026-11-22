Truffatori scatenati nell'avellinese: 19 tentativi sventati in pochi giorni Grazie alle campagne di informazione gli anziani e cittadini riconoscono i truffatori in azione

Truffatori in azione in diversi comuni irpini ricadenti nel territorio della Compagnia Carabinieri di Solofra, ma i raggiri non si sono concretizzati grazie anche alla costante attività di prevenzione e sensibilizzazione svolta dai militari dell’Arma nei confronti dell’intera cittadinanza, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione. Secondo le linee programmatiche della Prefettura di Avellino e le indicazioni del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, l’Arma di Solofra, anche attraverso i numerosi incontri con la cittadinanza, sta contribuendo a creare una vera e propria rete di collaborazione sul territorio.

Le segnalazioni, le campagne di informazioni

Le segnalazioni che giungono ai reparti dell’Arma, dislocati nei vari comuni, consentono infatti di diramare tempestivamente le informazioni e di attivare i necessari controlli. Le locali Stazioni Carabinieri, nel corso delle attività immediatamente avviate per identificare i malfattori, hanno avvisato i cittadini, anche attraverso il colloquio diretto con le amministrazioni comunali, che si sono prodigate per informare la cittadinanza mediante i canali pubblici e social.

Carabinieri in azione

La Centrale Operativa di Solofra, che ha coordinato le attività delle pattuglie esterne, ha inoltre contattato le vittime dei tentativi di truffa, rassicurandole e rinnovando le raccomandazioni utili e necessarie per non cadere nel tranello.

Ecco i tentativi sventati in Irpinia

Proprio grazie a questa attività di informazione, negli ultimi giorni, diciannove persone, per lo più anziane, residenti nei comuni di Solofra, Volturara Irpina, Salza Irpina, Cesinali e Aiello del Sabato, hanno riconosciuto un tentativo di truffa nel quale l’interlocutore telefonico, con lo stesso modus operandi e qualificandosi quale appartenente alle Forze dell’Ordine, chiedeva il pagamento di denaro o la consegna di monili in oro.

La tentata truffa del finto carabiniere

L’attività di informazione e sensibilizzazione che i Carabinieri stanno portando avanti da tempo in tutta la provincia, attraverso incontri pubblici con i cittadini, è finalizzata a fornire gli strumenti utili per riconoscere i tentativi di truffa e difendersi dai raggiri, soprattutto alle persone anziane, e si rivela sempre più determinante per prevenire tali reati. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino rinnova l’invito a prestare la massima attenzione a questo tipo di truffe, spesso rivolte proprio alle persone anziane.

Non fidatevi di chi chiede soldi e preziosi

È fondamentale non fidarsi di chi, attraverso telefonate, messaggi o visite a domicilio, chiede denaro o oggetti preziosi sostenendo di agire per conto di familiari in difficoltà o per il pagamento di presunte cauzioni, soprattutto da parte di chi chiede soldi. Le Forze dell’Ordine non chiedono denaro o monili.

In tali circostanze è opportuno, oltre a verificare immediatamente con il familiare interessato, contattare il “112” o rivolgersi al più vicino Comando dei Carabinieri.