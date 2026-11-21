FDI, Fruncillo e Zecchino: "Agricoltura stragetica per le aree interne" "Con ColtivaItalia al centro imprese, giovani e sviluppo del territorio"

"Lunedì 23 novembre il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, sen. Patrizio La Pietra, sarà in Irpinia per una giornata che, da Avellino ad Ariano Irpino, unirà partecipazione politica e confronto sulle politiche di sviluppo del comparto agricolo. Un percorso che testimonia l’attenzione del Governo Meloni alle comunità territoriali e a un settore strategico per l’economia e l’identità delle aree interne": si legge nella nota diffusa da Fratelli d'Italia Avellino. "Alle ore 17.00, ad Avellino, presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia, in via Ferdinando Iannaccone 2, si terrà l’incontro con la comunità irpina e la firma del Tricolore, alla presenza del Sottosegretario La Pietra, dell’on. Marco Cerreto e della Presidente Provinciale Ines Fruncillo. Un momento che valorizza il ruolo delle comunità politiche territoriali nel raccordo tra cittadini e istituzioni nazionali. Alle ore 18.30, ad Ariano Irpino, presso il Museo Civico e della Ceramica di Palazzo Forte, il programma proseguirà con il convegno “ColtivaItalia - Un miliardo per l’agricoltura”, dedicato alle misure del Governo per sostenere gli investimenti, la competitività delle imprese, l’innovazione e il ricambio generazionale. Apriranno i lavori Manfredi D’Amato, capogruppo FdI al Comune di Ariano Irpino, e Sara Pannese, assessore comunale all’Agricoltura. Introdurrà Ines Fruncillo, Presidente Provinciale FdI Avellino. Coordinerà i lavori Ettore Zecchino, consigliere regionale e segretario della VIII Commissione Agricoltura. Interverranno l’on. Marco Cerreto, capogruppo FdI nella XIII Commissione Agricoltura della Camera, e concluderà il Sottosegretario Patrizio La Pietra. Porteranno un contributo al dibattito i rappresentanti provinciali delle associazioni di categoria, con particolare attenzione alle esigenze delle imprese e alle prospettive delle filiere produttive irpine".

"È presidio del territorio, tutela dell’ambiente, identità"

«La presenza del Sottosegretario La Pietra in Irpinia conferma l’attenzione del Governo verso un territorio che ha nell’agricoltura una delle proprie risorse strategiche», dichiara Ines Fruncillo, Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino. «Il Governo Meloni ha scelto di costruire le proprie politiche valorizzando il contributo degli attori economici e sociali e dei corpi intermedi. Un metodo che riconosce a chi produce, investe e lavora un ruolo fondamentale nella definizione di interventi efficaci. Le tappe di Avellino e Ariano Irpino esprimono una stessa visione: una politica radicata nelle comunità, capace di rappresentarne le esigenze e di collegarle alle scelte delle istituzioni nazionali. Nelle aree interne l’agricoltura non è soltanto economia: è presidio del territorio, tutela dell’ambiente, identità e contrasto allo spopolamento. ColtivaItalia rappresenta un investimento strategico per rafforzare le nostre filiere, sostenere le imprese e restituire prospettive alle nuove generazioni. Una buona politica non si misura soltanto dalle risorse che stanzia, ma dalla capacità di trasformarle in investimenti produttivi, occupazione e crescita duratura».

"La Regione deve svolgere fino in fondo il proprio ruolo"

"Sul valore delle misure per il territorio interviene Ettore Zecchino, consigliere regionale di Fratelli d’Italia: «L’agricoltura irpina esprime produzioni di qualità e competenze che rappresentano un patrimonio economico da rafforzare. La sfida è rendere gli strumenti nazionali pienamente accessibili alle imprese, soprattutto a quelle delle aree interne, spesso penalizzate da difficoltà strutturali e amministrative. La Regione Campania deve svolgere fino in fondo il proprio ruolo, assicurando programmazione, semplificazione e un utilizzo efficace delle risorse. Non possiamo permettere che le potenzialità del nostro sistema agricolo siano frenate da ritardi e inefficienze. Come rappresentanti istituzionali del territorio lavoreremo per sostenere le filiere, favorire l’innovazione e valorizzare il lavoro agricolo, affinché le politiche di sviluppo producano risultati misurabili per le imprese e per le comunità irpine»".