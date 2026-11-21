Stadio, l'ex sindaca Nargi: "Città presa in giro, non avrà un nuovo impianto" "I 72 milioni non ci saranno se non i primi, forse, per una progettazione. Chissà, vigileremo"

"Era un no già annunciato, la città è stata presa in giro perché sin dall'inizio, se ricostruiamo le varie dichiarazioni, anche dello stesso governatore Fico, non hanno mai avuto intenzione di fare un partenariato con il patron D'Agostino. Hanno preso in giro la città. Lo potevano dire sin da subito, non avremo mai lo stadio. I 72 milioni non ci saranno se non i primi, forse, per una progettazione. Chissà, vigileremo": così si è espressa l'ex sindaca di Avellino, Laura Nargi, presidente della commissione trasparenza al Comune sulla vicenda stadio.

"La città di Avellino non avrà mai lo stadio"

L'amministrazione comunale è al lavoro per l'aumento di capienza tra Curva Sud e Tribuna Terminio per garantire e superare i numeri minimi richiesti dalla Lega Serie A: "Ricordo che l'aumento di capienza, con duemila posti in più, l'avevamo già fatto nel 2025 quando abbiamo aggiornato lo stadio. Vogliono continuare a dirci che aumenteranno la capienza. L'apertura della Curva Nord era una cosa doverosa da fare per garantire più biglietti in un altro settore popolare, per chi non può permettersi i prezzi delle tribune. Sono sicura che nella nuova progettazione, per questo fantomatico stadio che non si farà mai, inizieranno a fare un lotto funzionale partendo dalla Curva Nord, ma questo lo vedremo tra qualche anno e si fermeranno lì. La città di Avellino non avrà mai lo stadio".