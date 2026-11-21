Zito: "L'invito a denunciare sempre, anche i soli tentativi di truffa" Intervista al comandante dei Carabinieri di Avellino a margine della cerimonia per la Virgo Fidelis

Al Santuario del Santissimo Rosario di Avellino, cerimonia religiosa, officiata dal vescovo, monsignor Arturo Aiello, in onore della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri con la commemorazione dell'85esimo anniversario della Battaglia di Culqualber e della Giornata dell'Orfano a cui hanno preso parte il prefetto di Avellino, Franca Fico, il sindaco di Avellino, Nello Pizza, il presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, e la delegazione di tutte le forze dell'ordine.

"Simboleggia la fedeltà al giuramento prestato"

"Festeggiamo la nostra Patrona, dichiarata tale con il titolo di Virgo Fidelis da Papa Pio XII nel 1949. Il titolo di Virgo Fidelis simboleggia proprio la fedeltà del carabiniere: così come per Maria rappresenta la fedeltà alla volontà di Dio, per il carabiniere simboleggia la fedeltà al giuramento prestato. - ha spiegato il comandante dei Carabinieri di Avellino, il colonnello Angelo Zito - È anche l'occasione per commemorare, proprio in tema di fedeltà al giuramento prestato, il sacrificio dei Carabinieri a Culqualber nel 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando difesero un caposaldo strategico fino all'estremo sacrificio. Inoltre, oggi è la Giornata dell'Orfano, istituita nel 1996, con la quale ricordiamo, insieme all'Opera Nazionale di Assistenza agli Orfani dei Militari dell'Arma, i nostri caduti, manifestando in modo concreto la nostra vicinanza e il nostro supporto alle loro famiglie".

"L'invito è denunciare sempre, anche i soli tentativi"

Grande attiviità sul territorio da parte dell'Arma contro i reati predatori, ma anche contro le truffe: "Si avvicina il Natale e come ogni anno, sotto il coordinamento della Prefettura e insieme a tutte le altre forze di polizia, stiamo organizzando dei piani coordinati e dei servizi di controllo del territorio per prevenire, purtroppo, questi fenomeni criminali. - ha aggiunto il colonnello - Sulle truffe il nostro invito è sempre quello di denunciare, anche i soli tentativi, e di chiamare sempre il 112, in modo che vengano attivate il prima possibile tutte le forze di polizia competenti per il territorio".

"Mostra dell'Arma all'Archivio di Stato"

"Ricordo che proprio oggi, qui ad Avellino, sarà inaugurata una mostra presso l'Archivio di Stato. Ringrazio per questo il direttore dell'Archivio di Stato di Avellino, il dottor Lorenzo Terzi. Questa mattina inaugureremo una mostra storica basata su documenti ritrovati dall'Archivio di Stato, intitolata "L'Irpinia e i Carabinieri", che si svilupperà su tre sottotemi: la diffusione delle caserme dei Carabinieri nella provincia di Avellino dopo l'Unità d'Italia, il contributo dei Carabinieri irpini alla Guerra di Liberazione e alla lotta al brigantaggio; i Carabinieri e il terremoto del 1980".