Basta abbandono e isolamento: la sfida di Leone Melillo (Patto Italiano) L'obiettivo primario: rivoluzionare la psichiatria

Rompere il silenzio sulle falle del sistema psichiatrico italiano e restituire dignità a chi soffre. È una battaglia senza sconti quella condotta dal professor Leone Melillo, docente universitario e segretario nazionale di Patto Italiano, che ha scelto di portare nelle sedi decisionali e nel dibattito pubblico un tema spesso rimosso: il fallimento dell'attuale gestione della salute mentale.

In qualità di segretario nazionale del movimento politico Patto Italiano, Melillo denuncia con fermezza un sistema che, invece di curare e accompagnare, troppo spesso isola e lascia soli i cittadini. Attraverso convegni e iniziative mirate a promuovere una "psichiatria reale", Melillo punta il dito contro il collasso della medicina territoriale: laddove mancano ascolto, prevenzione e assistenza quotidiana, l'emergenza diventa la regola.

Il risultato è una distorsione drammatica, in cui il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) viene utilizzato non come estrema tutela della salute, ma come uno strumento sbrigativo che cancella i diritti e l'identità della persona.

L'azione di Melillo non si limita alla denuncia, ma entra nel vivo dei palazzi decisionali per imporre soluzioni concrete. Lo dimostra il confronto diretto al Ministero della Giustizia con il sottosegretario Andrea Ostellari sull'emergenza psichiatrica negli istituti penitenziari. Qui il segretario nazionale di Patto Italiano ha posto l'accento su una criticità grave e irrisolta: la gestione dei detenuti affetti da disturbi mentali. Gli istituti penitenziari si trovano spesso a dover gestire un disagio psichico che lo Stato non riesce a intercettare fuori, rendendo la detenzione particolarmente gravosa per i soggetti più fragili.

La ricetta di Melillo è chiara: attivare subito i Percorsi Terapeutico Riabilitativi Individuali (PTRI) e costruire una rete reale tra giustizia e sanità per garantire cure adeguate.

Lo sguardo culturale e sociale di Leone Melillo, alla guida di Patto Italiano, non trascura inoltre il fronte più delicato e decisivo: quello delle nuove generazioni. La sua battaglia contro la povertà educativa e l'emarginazione intercetta direttamente l'allarme che oggi attraversa la neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza. Intervenire subito sul disagio giovanile significa evitare che le fragilità di oggi diventino le cronicità e gli abbandoni di domani.

Con questa mobilitazione costante, che unisce la competenza dell'analisi alla determinazione dell'azione concreta, Leone Melillo e Patto Italiano lanciano una sfida netta: superare la cultura dell'isolamento per costruire finalmente una psichiatria territoriale, umana e capace di farsi carico davvero di ogni cittadino.