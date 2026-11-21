È stato convalidato l’arresto del minore, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio, arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Baiano a seguito di un’aggressione avvenuta lunedì sera a Sperone.
Il giovane, non ancora maggiorenne, avrebbe aggredito per futili motivi un 19enne, ospite della medesima struttura socio-educativa, colpendolo con un coltello al torace e a un braccio.
Immediatamente intervenuti sul posto, i Carabinieri sono risaliti al presunto responsabile, riuscendo poco dopo a rintracciarlo e a bloccarlo, sequestrando altresì il coltello verosimilmente utilizzato per l’aggressione.
L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, è stato associato presso un’idonea struttura penitenziaria.
Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.