Avellino, truffa ristori Covid, il legale: "Giudizio contabile fermo" La difesa precisa che il giudizio è fermo e nessun danno è stato accertato

di Paola Iandolo

Il giudizio contabile sui contributi Covid:arrivano le precisazioni della difesa del commercialista Ramon Irizarry, difeso dall'avvocato Alfonso Laudonia. "Le notizie diffuse oggi, sulla base di una nota della Guardia di Finanza, sul giudizio di responsabilità erariale pendente davanti alla Corte dei conti per la Campania contengono plurime imprecisioni, che meritano di essere precisate alla luce degli atti ufficiali del giudizio. Il giudizio, anzitutto, è sospeso. Con ordinanza n. 84/2026, deliberata il 6 ottobre e depositata l’8 ottobre 2026, la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania ne ha disposto la sospensione in attesa che la Corte di cassazione si pronunci sulla giurisdizione, ossia sulla spettanza stessa della controversia al giudice contabile. Il giudizio è fermo a questo provvedimento, del quale nessuna delle notizie diffuse dà conto. Ne consegue che nessun danno è stato accertato. La Corte non ha esaminato il merito delle contestazioni e non ha pronunciato alcuna condanna: gli importi riportati sono la quantificazione proposta dalla Procura regionale, che nessun giudice ha valutato. Gli atti di citazione, del resto, non provengono dalla Corte dei conti, ma dalla Procura regionale, cioè dal pubblico ministero contabile, che con essi introduce il giudizio e formula la propria domanda. Quello che riguarda il dott. Irizarry è stato depositato il 29 dicembre 2025, quasi undici mesi fa; da allora il giudizio non ha avuto altro sviluppo che la sospensione".

La difesa

"Quanto alla giurisdizione, la nota diffusa presenta come acquisito ciò che è invece la questione oggi rimessa alla Corte di cassazione. La difesa del dottor Ramon Irizarry ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti per l’assenza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, in ragione del ruolo di intermediario telematico che la stessa Procura contabile gli attribuisce, e ha contestato nel merito la pretesa. All’esito dell’udienza del 23 giugno 2026, la Corte ha sospeso il giudizio in attesa della pronuncia della Cassazione sulla giurisdizione. Va infine precisato che la posizione del dottor Irizarry è stata ridimensionata dalla stessa Procura contabile già prima del giudizio. Nell’invito a dedurre gli era contestato il dolo in concorso con gli altri soggetti coinvolti. Dopo le deduzioni scritte e l’audizione personale davanti alla Procura, l’atto di citazione del 29 dicembre 2025 gli contesta soltanto la colpa grave, per negligenza professionale nella custodia delle credenziali di accesso al servizio telematico Entratel, escludendo il dolo in concorso. Tra tutti i convenuti, il dottore Irizarry è l’unico per il quale la Procura ha escluso il dolo. Si chiede cortesemente alle testate che hanno ripreso la notizia di aggiornare gli articoli pubblicati con le precisazioni che precedono.