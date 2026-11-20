Avellino, Tecce sull'intelligenza artificiale nel processo: "Un cambio d'epoca" Il convegno è stato promosso dall'Ordine degli Avvocati di Avellino

di Paola Iandolo

"La metamorfosi del processo penale ai tempi dell'Intelligenza Artificiale", questo il titolo del convegno tenutosi oggi pomeriggio nell'aula Magna del Tribunale di Avellino, promosso dall'Ordine degli Avvocati per discutere gli effetti dei sistemi di intelligenza artificiale sul processo penale, sulle garanzie degli imputati e sul lavoro dei giudici. I lavori sono stati introdotti e moderati dal professor Adolfo Scalfati, dell'Università di Roma Tor Vergata. Hanno portato i saluti l'avvocato Fabio Benigni, presidente del Consiglio dell'Ordine, la presidente del Tribunale Francesca Spena, il procuratore della Repubblica facente funzioni Francesco Raffaele, l'avvocata Giovanna Perna, presidente del Comitato Pari Opportunità, e l'avvocato Raffaele Tecce, consigliere dell'Ordine e responsabile della Scuola Forense e della formazione in materia penale.

Relatori e partecipanti al convegno di Avellino

Tra i relatori il professor Nicola Triggiani, dell'Università di Bari Aldo Moro, il giudice del Tribunale di Avellino Lorenzo Corona, il professor Angelo Alessandro Sammarco, dell'Università di Salerno, e Raffaello Magi, consigliere della Corte di Cassazione. Sono seguiti gli interventi programmati degli avvocati Alberto Maria Acone, Alberto Biancardo, Anna Caserta, Roberto Romano e Giacomo Sorrentino, insieme a Camilla Labruna, e uno spazio dedicato alle domande dei presenti. L'incontro ha riconosciuto 4 crediti formativi, uno dei quali in materia deontologica. Per Sammarco l'intelligenza artificiale segna «una totale rivoluzione copernicana del processo, e in particolare del processo penale». Il professore ha spiegato che durante la giornata sono state esaminate le criticità legate all'uso di questi strumenti, ma anche il supporto che possono offrire in sede giudiziaria. «Non saprei dire se l'ausilio sia maggiore rispetto alle criticità o se siano le criticità a essere maggiori rispetto all'ausilio», ha detto. Sul fronte dei rischi, ha aggiunto, l'attenzione si concentra sulla tutela dei diritti individuali e delle libertà fondamentali. Resta aperta, secondo Sammarco la questione di chi decida davvero, se la macchina o il giudice. Alcuni magistrati intervenuti, ha riferito, si sono mostrati molto critici sull'impiego di questi sistemi. La sua posizione: l'intelligenza artificiale può servire a organizzare e realizzare il lavoro giudiziario, ma non a sostituire la mente del giudice, «anche perché il diritto tiene sempre conto delle condotte umane e sappiamo che l'intelligenza artificiale non ha alcuna umanità».

L’impatto delle tecnologie sul giudizio e sulle garanzie dell’imputato

L'avvocato Raffaele Tecce ha inserito l'incontro nel ciclo di studi sulla metamorfosi del processo penale. Il tema, ha detto, rappresenta «un cambio d'epoca, non solo lo stravolgimento del codice di procedura penale e del processo penale». Il percorso, ha precisato, è ancora agli inizi, ma porterà a evoluzioni importanti. La domanda se giudice, pubblico ministero e forze di polizia debbano utilizzare l'intelligenza artificiale, ha osservato, non basta. Il punto, per Tecce, è come lo strumento investigativo inciderà «sul ragionamento probatorio, sulla formazione della prova in dibattimento e sui principi dell'indagato e dell'imputato». Una questione che, ha concluso, riguarda il cittadino e la qualità della giustizia.





