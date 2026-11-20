Stadio, il sindaco Pizza: "Ipotesi progettuale da approfondire ulteriormente" Nel pomeriggio conferenza stampa, nel frattempo nota social da parte del primo cittadino

Alle 15.30 sarà conferenza stampa a Palazzo di Città per l'amministrazione comunale che presenterà quanto inviato all'U.S. Avellino in risposta al progetto del club per il nuovo stadio "Partenio-Lombardi", ma sulla pagina ufficiale social del sindaco di Avellino, Nello Pizza, è stata pubblicata una nota in cui sono stati svelati alcuni punti.

"Nessuna preclusione"

"Il nuovo stadio è un obiettivo importante per Avellino e per il territorio, questa Amministrazione intende perseguirlo con determinazione, responsabilità e trasparenza, tutelando l’interesse pubblico. Come già sottolineato, l’Amministrazione non ha preclusioni verso nessuno. È determinata, al contrario, a lavorare per questo obiettivo nell’interesse esclusivo della città, dei tifosi e della provincia, nel rispetto di norme, procedure e tempi, senza condizionamenti e al riparo da strumentalizzazioni politiche".

"Ipotesi progettuale da approfondire ulteriormente"

"La proposta dell’U.S. Avellino è complessa e ha richiesto un’approfondita istruttoria tecnica, giuridica, amministrativa ed economico-finanziaria. Le risultanze degli uffici comunali, che ringrazio, ci dicono che l’ipotesi progettuale è certamente meritevole di essere presa in considerazione ma va ulteriormente approfondita. Non sussistono, allo stato, tutti gli elementi per una valutazione definitiva o per avviare il percorso prospettato".

"Avvio percorso subordinato all'interlocuzione con la Regione"

Resta fermo un presupposto imprescindibile, ribadito più volte: il Comune non dispone di risorse proprie per l’opera. L’eventuale avvio del percorso è subordinato alla verifica della disponibilità e dell’entità delle risorse pubbliche effettivamente destinabili, alla luce dell’interlocuzione con la Regione Campania.

L’Amministrazione non potrà assumere determinazioni definitive, né avviare percorsi che comportino impegni finanziari per l’Ente, finché non ci sarà certezza sulle risorse. Il confronto con gli uffici regionali è costante, le parole del Presidente Fico restituiscono ragioni all’ottimismo. Continuiamo a lavorare all’obiettivo".

"Richieste di chiarimento all'U.S. Avellino"

"Gli approfondimenti necessari per una compiuta valutazione della proposta riguardano questioni sostanziali come la quantificazione dell’apporto pubblico, il modello di gestione dell’impianto, la sostenibilità economico-finanziaria, i costi e gli oneri di realizzazione e gestione. Per questo abbiamo formalizzato richieste di chiarimento all’U.S. Avellino, soggetto proponente, affinché fornisca risposte puntuali e definitive. A seguire, la sintesi grafica delle osservazioni degli uffici: domande che riteniamo ineludibili per una valutazione completa e consapevole".