Avellino: si ferma Iannarilli, lesione di basso grado al gemello mediale Salterà sicuramente le prossime tre sfide dei lupi in campionato

Ancora una volta un infortunio al soleo per i calciatori dell'Avellino. Antony Iannarilli si è sottoposto ad esami strumentali dopo il fastidio accusato in apertura della preparazione settimanale verso la gara con il Mantova, in programma domenica (ore 15) al "Partenio-Lombardi". I controlli hanno evidenziato la lesione di basso grado a carico del gemello mediale della gamba destra, che porta l'estremo difensore biancoverde a saltare il match con i virgiliani e sicuramente anche le prossime due sfide ravvicinate in virtù del turno infrasettimanale con l'Avellino impegnato mercoledì a Cremona e poi di lunedì a Catanzaro.

Il comunicato del club irpino

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che il calciatore Antony Iannarilli, in seguito ad un fastidio accusato nell’allenamento di martedì 17 novembre 2026, ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del gemello mediale della gamba destra. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo".