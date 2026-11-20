Atripalda, 20enne sorpreso con la droga durante un controllo: patteggia a 2 anni Il giovane dopo la sentenza è ritornato in libertà

di Paola Iandolo

Due anni di reclusione con pena sospesa: questo l'esito del patteggiamento per il ventenne arrestato dai Carabinieri della stazione di Atripalda per detenzione ai fini dello spaccio di droga e comparso ieri in Tribunale. Il processo è stato celebrato per direttissima davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino per il giovane, difeso dall’avvocato Marino Capone.

L'operazione

Ad eseguire l’arresto i Carabinieri della Stazione di Atripalda che hanno bloccato in flagranza il giovane del posto, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I fatti si sono svolti durante un servizio perlustrativo di controllo del territorio. I militari hanno tentato di procedere al controllo del predetto, il quale, alla vista degli operanti, si è allontanato repentinamente a piedi, cercando di aprirsi la strada strattonando e spingendo con forza i militari operanti.

Il tentativo di fuga

L’immediata reazione dei Carabinieri ha consentito di bloccarlo in sicurezza dopo pochi metri. La successiva perquisizione personale e domiciliare eseguita presso l’abitazione dell’indagato ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro penale circa 90 grammi di hashish e 17 grammi di marijuana, materiale vario per la pesatura di precisione e il confezionamento delle dosi e la somma di 8.700 euro, suddivisa in banconote di vario taglio e ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il ventenne è stato rimesso in libertà dopo la sentenza di patteggiamento.