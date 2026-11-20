Ariano Irpino: nuovo premio per l'IC "Giulio Lusi" Grande la soddisfazione della dirigente scolastica Annita Verticilo

Nuova importante gratificazione per la scuola di Ariano Irpino: l’Istituto Comprensivo "Giulio Lusi" è stato nuovamente premiato, confermando un percorso di qualità che continua a portare risultati significativi. "Grande la soddisfazione della dirigente scolastica Annita Verticilo, contenta per un riconoscimento che ripaga l’impegno collettivo e dà slancio a tutta la comunità scolastica. - si legge nella nota diffusa - L’Istituto Comprensivo Giulio Lusi è stato premiato dall’English Language Certification di Avellino per essersi distinto negli eccellenti risultati conseguiti dagli studenti e per il significativo numero di partecipanti alle certificazioni linguistiche internazionali rilasciate dall' IELTS official test centre".

La cerimonia ha evidenziato il valore del lavoro sinergico

"Il riconoscimento rappresenta un importante traguardo per l'istituzione scolastica, testimoniando l’impegno costante profuso nella promozione delle competenze linguistiche e nella preparazione degli studenti agli esami di certificazione. La cerimonia ha evidenziato il valore del lavoro sinergico tra docenti, studenti e famiglie, contribuendo a rafforzare l’offerta formativa e l’apertura verso una dimensione europea e internazionale dell’istruzione".