Avellino, si finge ufficiale dei Carabinieri: arrestato 31enne per truffa La Questura rinnova l’invito a segnalare tempestivamente alle forze dell'ordine

"Nella mattinata di ieri, un 31enne pregiudicato della provincia di Napoli, fingendosi Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, si faceva consegnare da una donna di 70 anni preziosi e contanti. Lo stratagemma utilizzato dal truffatore consisteva nel simulare una pregressa rapina con la necessità di consentire ad un funzionario del Tribunale di confrontare l’oro posseduto con quello asportato": ecco quanto presentato dalla Polizia di Stato in una nota.

Oro e contante restituito alla donna

"La donna, grazie anche ai continui appelli alla prudenza che questa Questura sta diramando con continuità da tempo, notiziava immediatamente la Polizia di Stato, consentendo agli agenti di questa Squadra Mobile di predisporre un meticoloso servizio di osservazione. All’arrivo dell’uomo a bordo di un’autovettura Audi A5 presa a noleggio, i poliziotti pedinavano il truffatore riuscendo successivamente a bloccarlo. L’oro ed il contante veniva restituito alla malcapitata. Il 31enne veniva arrestato e, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Avellino, associato presso la Casa circondariale “Antimo Graziano” di Avellino".

Invito a segnalare tempestivamente alle forze dell'ordine

"L’attività rientra in un'azione di contrasto coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, finalizzata a prevenire e a contrastare i reati predatori, con particolare attenzione alla tutela delle persone anziane e delle fasce più vulnerabili della popolazione e che negli ultimi tempi ha portato alla identificazione e all'arresto di numerosi truffatori. La contestazione è allo stato provvisoria e la colpevolezza dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo. La Questura rinnova l’invito a segnalare tempestivamente alle Forze dell'Ordine ogni potenziale situazione di pericolo e a diffidare da persone che, o direttamente o telefonicamente, spacciandosi per poliziotti, carabinieri o finanzieri, chiedano soldi o gioielli per risolvere problemi giudiziari in cui sarebbe incorso un figlio, nipote o parente".