Truffa Covid, danno da 3 milioni: tra gli indagati anche due commercialisti L'inchiesta della Guardia di Finanza e della Corte dei Conti

La Corte dei conti di Napoli ha emesso atti di citazione nei confronti di cinque persone e quattro società per un danno erariale accertato di oltre 3 milioni di euro.

LE OPERAZIONI "SOSTEGNO" E "GARANZIA"

Le indagini sono state condotte dalle fiamme gialle del Gruppo di Avellino con le operazioni "Sostegno" e "Garanzia", dirette e coordinate dall'autorità giudiziaria irpina. Nell'ottobre 2023 e nel marzo 2024 le due inchieste hanno portato all'arresto di cinque persone, tra cui due commercialisti. I reati contestati sono truffa aggravata, malversazione ai danni dello Stato, riciclaggio e autoriciclaggio.

Secondo quanto accertato dai finanzieri, gli indagati, tramite quattro imprese, avevano ottenuto finanziamenti pubblici o garantiti dallo Stato. Una parte dei fondi era destinata a fronteggiare l'emergenza economica causata dal Covid-19, un'altra alla realizzazione di strutture sanitarie mobili.

LE DUE CONDOTTE ALL'ORIGINE DEL DANNO

Secondo gli accertamenti i cinque indagati avrebbero messo in atto una condotta sistematica per ottenere indebitamente risorse pubbliche. Il danno erariale riguarda due vicende distinte.

Nel primo caso è stato rappresentato uno stato di crisi aziendale, di fatto inesistente, attribuito agli effetti della pandemia. A sostegno della richiesta sono state presentate dichiarazioni fiscali non veritiere. Il danno erariale accertato è di 1.190.968 euro.

Nel secondo caso è stato presentato un progetto ammesso a un finanziamento garantito dallo Stato nella misura dell'80%. Il progetto prevedeva la realizzazione di ambulatori mobili che, di fatto, non sono mai stati realizzati. Il danno erariale è stato quantificato in 1.894.552 euro.

LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUI PRIVATI

"I privati sono chiamati a rispondere davanti alla magistratura contabile per l'indebita percezione di fondi pubblici e per aver partecipato all'attività finalizzata a ottenere contributi statali non spettanti. Il loro coinvolgimento si fonda su un rapporto funzionale, e non organico, con la pubblica amministrazione. Soggetti esterni all'ente pubblico (i cosiddetti "extranei") sono stati inseriti nell'iter del procedimento amministrativo e hanno agito come compartecipi dell'attività dell'ente. Questa circostanza, in base a quanto riportato, legittima la giurisdizione del giudice contabile", si legge nella nota stampa del comando provinciale delle fiamme gialle a corredo dell'operazione.