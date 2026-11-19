Ariano Irpino–Catanzaro, corsa per salvare paziente affetto da grave obesità Rianimazione, 118, Vigili del Fuoco e rete dell'emergenza-urgenza in campo insieme

ARIANO IRPINO – Un paziente intubato e in condizioni critiche, centinaia di chilometri su strada e una sola possibilità di cura, disponibile in pochi centri in Italia. È quanto si apprende su un trasferimento fuori dall'ordinario, portato a termine nelle scorse ore. Il paziente è partito dal Presidio Ospedaliero "Sant'Ottone Frangipane" di Ariano Irpino ed è arrivato all'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro, Presidio Germaneto, centro di riferimento per il supporto vitale extracorporeo.

Secondo quanto ricostruito, il paziente, di mezza età e affetto da grave obesità, era ricoverato nella Rianimazione dell'ospedale arianese per una severa insufficienza respiratoria. La Rianimazione è la U.O.C. di Anestesia, Rianimazione e Medicina del Dolore diretta dal dottor Gaetano Castellano. Le terapie non bastavano più a stabilizzare il quadro. È stato allora il dottor Andrea Sica, anestesista rianimatore del "Frangipane", a riconoscere con grande prontezza la gravità della situazione e a porre il quesito clinico per l'avvio dell'ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation). È la tecnica più avanzata di ossigenazione extracorporea: sostituisce temporaneamente la funzione dei polmoni quando nemmeno la ventilazione meccanica riesce più a garantire gli scambi gassosi.

Non un trasferimento qualsiasi. Le dimensioni del paziente richiedevano presidi bariatrici dedicati, un'ambulanza con spazi adeguati e una struttura ricevente pronta ad accoglierlo anche dal punto di vista logistico. Per questo si è attivata l'intera rete dell'emergenza-urgenza. Il 118 e l'AORN "San Giuseppe Moscati" di Avellino hanno collaborato all'organizzazione del trasferimento, e per le operazioni è stato necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco. La disponibilità ad accogliere il paziente è arrivata dalla Terapia Intensiva e Rianimazione del Presidio Germaneto di Catanzaro.

Anche durante il lungo viaggio su gomma è stato il dottor Sica a garantire la sicurezza del paziente. Trasportare per centinaia di chilometri un paziente intubato, ad altissimo rischio e di grandi dimensioni richiede un rianimatore di grande esperienza e preparazione, capace di gestire in movimento ogni possibile instabilità. Al suo fianco c'era l'infermiere Luigi Tiso della Rianimazione arianese. Il paziente è arrivato a destinazione in condizioni stabili ed è stato affidato alle cure dell'équipe di Catanzaro.

Nella mattinata di oggi il paziente è stato sottoposto a ECMO veno-venoso, la modalità che supporta la sola funzione respiratoria. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni sono al momento stabili.

Un intervento straordinario sul piano clinico e su quello logistico, ma soprattutto un esempio di lavoro di squadra, in cui ognuno ha fatto la propria parte. A partire dai medici e dagli infermieri della Rianimazione e dalle diverse componenti dell'ospedale arianese. Fondamentale l'apporto del 118 e della rete dell'emergenza-urgenza, insieme a quello dell'AORN "San Giuseppe Moscati" di Avellino e dei Vigili del Fuoco. Decisiva anche la disponibilità dei colleghi del Presidio Germaneto di Catanzaro. A garantire il supporto organizzativo sono state la Direzione Medica di Presidio e la Direzione Sanitaria dell'ASL di Avellino. Ospedale e territorio hanno lavorato come un'unica rete.

È il volto di una sanità che sa dare risposte concrete e rapide anche nelle situazioni più complesse. Tempismo nel riconoscere quando serve un livello di cura superiore, velocità nell'attivare la rete, sicurezza nel trasporto: è così che si salvano le vite. Perché in casi come questo da soli non si vince: si vince insieme.