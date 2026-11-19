Centro Sociale, Festa: "È già arrivato il contratto firmato dal Ministero" L'ex sindaco: "La giunta Pizza ha già chiuso l’accordo e voleva farlo ratificare dai consiglieri"

"La maggioranza Pizza stamattina è fuggita dall’assise comunale. Il motivo? Perché mentre i consiglieri stavano valutando il comodato gratuito del centro sociale Samantha Della Porta a favore della Motorizzazione, nel frattempo è già arrivato il contratto firmato dal Ministero": così, sulla pagina ufficiale social, Gianluca Festa, si è espresso sulla vicenda relativa al futuro del Centro Sociale Samantha Della Porta.

Consiglio comunale rinviato al giorno 24

"A loro insaputa ed alle loro spalle, la giunta Pizza ha già chiuso l’accordo e voleva farlo ratificare dai consiglieri comunali esponendoli ad una responsabilità personale economica per danno erariale. Vogliono svendere un bene comunale e provano a farlo sulla pelle dei consiglieri comunali trattandoli alla pari di oleogrammi": ha aggiunto l'ex sindaco, consigliere d'opposizione, con un video social nell'aula consiliare con l'assise andata deserta (seduta rinviata al giorno 24 per mancanza del numero legale).