"Talento e personalità": ecco Lucas Chaves per la Scandone Avellino Il play/guardia: "Credo nel potenziale di questo gruppo e non vedo l’ora"

"La Scandone Avellino è lieta di annunciare l’arrivo di Lucas Jesus Chaves, play-guardia argentino classe 1994, nuovo rinforzo a disposizione di coach Ciro Dell’Imperio per il campionato di Serie B Nazionale": annuncio da parte del club irpino. "180 cm di talento, esperienza e personalità. Pericoloso dall’arco e nelle penetrazioni, Chaves porta qualità offensiva, visione di gioco e capacità di assumersi responsabilità nei momenti decisivi. Dopo le esperienze con Ascoli e Salerno, si afferma con la Power Basket, contribuendo alla scalata fino alla Serie B Nazionale. - si legge nella nota diffusa dalla Scandone - Nella stagione 2024/25 registra 17,5 punti e 4,1 assist di media, con il 41% da tre punti. Numeri importanti confermati anche con Orzinuovi, dove raggiunge la semifinale playoff, viaggiando nella postseason a 18,9 punti e 4,4 assist, con il 47% dall’arco. Il presidente Marco Trasente e tutta la società accolgono Lucas nella grande famiglia biancoverde".

"Credo nel potenziale di questo gruppo"

"Sono davvero felice di entrare a far parte della Scandone Avellino, una società dalla grande storia e tradizione cestistica. Giocare al PalaDelMauro davanti a un pubblico così caloroso rappresenta una motivazione speciale. - ha affermato Chaves ai canali ufficiali del club - Credo nel potenziale di questo gruppo e non vedo l’ora di mettermi a disposizione dei compagni per raggiungere insieme gli obiettivi della squadra".