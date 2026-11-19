Felice per 2 mesi in mesi in rianimazione: vivo grazie agli angeli del Moscati Avellino la storia del giovane che ha lasciato la rianimazione dopo 2 mesi tra vita e morte

Dopo due mesi ha lasciato la rianimazione del Moscati tornando alla vita.

La storia di Felice

Felice è un giovane che, alla fine di ottobre, ha lasciato la nostra Azienda per essere trasferito in un centro di riabilitazione, dopo due mesi di ricovero trascorsi lottando tra la vita e la morte.

La lettera ai sanitari del Moscati

La sua famiglia ha voluto ora affidare a una lettera tutta la gratitudine per i professionisti che si sono presi cura di lui, accompagnandolo in un percorso lungo e difficile. Sono parole che danno un significato ancora più profondo al lavoro quotidiano di chi, accanto alle competenze professionali, mette attenzione, umanità e dedizione. Condividiamo questa lettera con un augurio speciale: che Felice possa tornare presto a casa, circondato dall’affetto dei suoi cari.