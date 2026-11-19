Cipriano: "Più idee per Cinema Eliseo e Dogana. La gestione sarà del Comune" "Più idee su cosa fare e c'è ampia disponibilità, porte aperte a lavorare insieme"

"Ho ricevuto ieri la lettera delle associazioni del cinema, sarà mia cura contattarli e convocarli nei prossimi giorni. C'è un tavolo permanente. La mia disponibilità è totale": così si è espresso l'assessore alla Cultura, Eventi, Turismo e Promozione della Città del Comune di Avellino, Luca Cipriano, a margine della presentazione di parte del cartellone natalizio.

"Giusto valutare le idee con chi si è speso nel passato"

"Il futuro dell'Eliseo va pensato insieme a chi fa cinema da sempre in questa città. Ampia disponibilità, porte completamente aperte a lavorare insieme. - ha spiegato Cipriano - Anche la Dogana sarà interessata da un primo evento nel corso delle iniziative natalizie e sul futuro della dogana ci sono diversi momenti di ragionamento. Intanto, confermo quello che ho già detto: non sarà assolutamente gestita da privati, la Dogana rimarrà nella gestione del Comune di Avellino. C'è un'idea che la mette in tandem col Teatro Gesualdo per quello che riguarda la parte di teatro e di spettacolo, ma c'è anche un'idea che riguarda l'arte contemporanea, le mostre espositive. Quindi, l'amministrazione ha almeno due canali importanti su cui lavorare ed investire. E anche per la Dogana avremo nei prossimi giorni l'incontro col Comitato per aggiornare quella parte di città che si è tanto spesa sul futuro di questo immobile così importante. Stiamo lavorando in grande sinergia con la Sovrintendenza sul restauro delle statue. C'è veramente un gran work in progress che riguarda sia Dogana che Eliseo".