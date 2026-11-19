Natale ad Avellino, Cipriano: "Più luci, eventi il 23 e il 31 dicembre" L'assessore alla Cultura: "Più strade coinvolte, concerti nelle chiese, Jimmy Sax per l'aperitivo"

"Sarà un mese di festa e di eventi con il via sabato 5 dicembre e chiuderemo all'Epifania. È un mese di appuntamenti a cui stiamo lavorando intensamente da tempo e oggi cominciamo a dare un po' di anticipazioni, così da entrare nell'atmosfera e nel clima natalizio": così l'assessore alla Cultura, Eventi, Turismo e Promozione della Città del Comune di Avellino, Luca Cipriano, ha presentato a Palazzo di Città alcuni degli appuntamenti già in programma per il Natale.

"Mercatini anche su viale Italia"

"Tornano, come sapete, i tradizionali mercatini di Natale. Quest'anno tornano con uno spazio più ampio: quindi non solo Corso Vittorio Emanuele e Piazza Libertà, ma dal 19 dicembre in avanti anche parte di Viale Italia. Spostiamo e allarghiamo così l'area dei mercatini, arrivando anche in quella parte di città che non è mai stata interessata. Poi c'è il grande evento di luci. Quest'anno Avellino avrà più luci del passato e ci saranno più strade cittadine coinvolte nell'illuminazione. Questo è un altro elemento che ci piace raccontare, sul quale abbiamo lavorato e stiamo lavorando per riportare la città al centro della comunicazione regionale e, speriamo, anche oltre"

"Concerti nelle chiese"

"Poi ci sono gli eventi, che sono tanti e che andremo a raccontare nelle prossime settimane. Possiamo anticipare che tutte le chiese della città ospiteranno uno o più concerti musicali, costruiti sia grazie alla sinergia con il Conservatorio Cimarosa, sia con artisti nazionali, del territorio e internazionali che stiamo coinvolgendo. Sarà un grande palcoscenico nelle chiese per valorizzare sia la nostra architettura e la nostra storia, sia la musica nel periodo invernale".

"No concertone, ma Jimmy Sax il 31 dicembre per l'aperitivo"

"Due punti importanti che anticipiamo oggi rappresentano le novità della programmazione. Abbiamo immaginato di dedicare i giorni del 24 e del 31 dicembre, quindi le due vigilie, a delle feste itineranti nel centro della città. Su questo non racconto ancora tutti i dettagli, ma posso anticipare che l'aperitivo del 31 dicembre ospiterà ad Avellino l'artista internazionale più famoso per aver scritto la canzone degli aperitivi: Jimmy Sax. È un artista francese che arriva da noi per la prima volta in città, autore di una canzone notissima che tutti hanno sentito in feste, eventi e aperitivi in tutto il mondo. Arriva dopo una tournée che lo ha portato a Istanbul, Sofia, Berlino, Barcellona, Amsterdam, Bruxelles, Londra, Dublino, e che si è chiusa a Milano. Ci sarà questo evento speciale per il Capodanno in città. Un Capodanno che quindi cambia location e cambia orario: non sarà il concertone del 31 notte, ma nel pomeriggio, all'orario dell'aperitivo, ospiteremo in centro questo evento musicale con un artista di assoluto richiamo. Secondo noi è un modo interessante, bello e diverso di vivere la giornata del 31 e il Capodanno. Sarà veramente un piacere ascoltare il sax più famoso al mondo; non è stato facile ottenere la sua disponibilità, ci stiamo lavorando da quasi un paio di mesi e siamo riusciti a chiudere questa opportunità".

"Il 23 dicembre con i Rockin' 1000"

L'altro evento internazionale che annuncio oggi è la presenza ad Avellino di Rockin' 1000. È una band nata 10 anni fa con un esperimento a Cesena, dove un gruppo di persone ha provato a costruire la rock band più grande del mondo con un'iniziativa che ha invitato i Foo Fighters in Italia grazie a una sorta di super flash mob. È stato un esperimento riuscito e oggi Rockin' 1000 è la rock band più grande del mondo, che si costituisce con formazioni musicali nate sul territorio grazie anche al coinvolgimento di artisti locali. Noi li ospiteremo il 23 dicembre in centro città: avremo una formazione di circa 100 musicisti che occuperanno il centro. Sono quelli che hanno suonato insieme a Jovanotti nell'apertura del Festival di Sanremo 2025. È un evento molto bello e interessante che gira per il mondo. Si solito fanno grandi eventi negli stadi con mille e più musicisti. Noi abbiamo costruito con loro un progetto musicale pre-natalizio con 100 musicisti in centro città il 23 dicembre. Questi sono i due eventi internazionali che anticipiamo alla città".

"Ancora tutto work in progress"

"Chiaramente sarà un Natale ricchissimo di iniziative molto legate anche al commercio, alla possibilità di sostenere le associazioni e i negozianti. Domani mattina incontreremo le associazioni di categoria e i commercianti per condividere questi progetti e raccontarli. C'è ancora tanto da svelare nei prossimi giorni per tutto ciò che riguarda i bambini, l'animazione e l'apertura di altri luoghi della città. Insomma, è un Natale "work in progress" che abbiamo definito "luminoso" perché speriamo possa riportare veramente Avellino al centro di uno spazio culturale e di spettacolo importante".