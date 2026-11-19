Avellino, il sindaco Pizza incontra i vertici di FenImprese: "Sinergia positiva" Il presidente Morano: condividere idee e progetti che possano innescare processi di crescita

Il Presidente Marco Morano accompagnato dal Direttivo Provinciale di FenImprese Avellino e dal Presidente di categoria ‘’Fen Legale’’ Avv. Tranquillino Sarno questa mattina presso il Comune di Avellino è stato accolto dal sindaco Avv. Nello Pizza, dalla Consigliera Erica Stanco, e dall’Assessore Ettore Iacovacci per discutere su quelle che sono le azioni che FenImprese sta svolgendo sul Territorio a beneficio del tessuto imprenditoriale.

"Nell’esprimere i ringraziamenti all’Amministrazione Comunale per la disponibilità a creare momenti di sinergia, ci promettiamo - si legge in una nota - di condividere idee e progetti che possano innescare processi di crescita professionale per migliorare le condizioni lavorative e semplificare la vita degli Imprenditori.