Avellino: sprint verso la gara con il Mantova, le ultime Il ritorno alla mediana classica, ma occhio a nuove soluzioni

Con il rientro di Sounas e Pandolfi e la conferma delle assenze di Favilli, Di Maggio e Iannarilli: così l'Avellino accelera verso la gara casalinga con il Mantova, in programma domenica (ore 15). Sul greco c'è ancora il dubbio sulla disponibilità vera e propria nelle rotazioni in mediana, ma la presenza sul sintetico del "Partenio-Lombardi" sin dalla ripresa della preparazione vale come un segnale sul recupero fisico. Con Iannarilli out c'è Sassi pronto al rientro nell'elenco dei calciatori a disposizione, nella distinta di gara contro i virgiliani.

Palmiero regista dal primo minuto

Altre pedine che potrebbero risultare chiave negli equilibri in mediana, in virtù dell'assenza di Di Maggio per infortunio e con Besaggio in diffida (l'ex Brescia ha quattro gialli all'attivo), con 3 gare in 8 giorni, sono Faticanti e Berenbruch. Il primo è reduce dai minuti in azzurro con l'Under 21, il secondo punta allo sprint nel finale dell'anno solare dopo i 13 minuti di utilizzo nel finale di Modena-Avellino. Contro il Mantova si prefigura il ritorno di Palmiero dal primo minuto in cabina di regia con Palumbo mezzala destra e Besaggio mezzala sinistra.