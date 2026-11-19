Castelvetere sul Calore: i Carabinieri salvano 4 cuccioli abbandonati Avviate le indagini per risalire ai responsabili del reato di abbandono di animali

"Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati a tutela degli animali d’affezione, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Volturara Irpina, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito della tempestiva segnalazione di un cittadino, hanno rinvenuto quattro cuccioli di cane meticcio abbandonati all’interno di un cartone": intervento da parte dell'Arma nelle scorse ore.

Indagini per risalire ai responsabili del reato di abbandono

"Nello specifico, i militari hanno individuato e soccorso i piccoli animali in località “Visciglieta”, nel territorio del comune di Castelvetere sul Calore, lungo la Strada Statale 7. Sul posto, a supporto dei militari, è giunto personale dell’A.S.L. di Avellino, unitamente alla ditta accreditata per il servizio di accalappiamento. I cuccioli, che fortunatamente godono di buona salute, sono stati identificati dall’A.S.L. mediante l’applicazione dei previsti microchip e successivamente trasferiti presso un apposito rifugio per cani nel comune di Luogosano, per le cure e il ricovero del caso. I militari hanno informato la competente Autorità Giudiziaria e avviato le indagini finalizzate a risalire ai responsabili del reato di abbandono di animali. L’attività rientra nel più ampio dispositivo di controlli predisposto dall’Arma dei Carabinieri a tutela del territorio e dell’ambiente, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto dei reati contro gli animali d’affezione": si legge nella nota diffusa.