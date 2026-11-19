Pago, derubano un'anziana di Lauro: processo lampo per i tre truffatori I malviventi sono stati identificati e fermati grazie al sistema di videosorveglianza

di Paola Iandolo

Disposto il processo con giudizio immediato per tre napoletani: un 28enne, un 32enne e un 34enne fermati a metà ottobre. Gli agenti del commissariato di polizia di Lauro il 15 ottobre hanno dato esecuzione a tre misure cautelari in carcere nei confronti di tre uomini, ritenuti responsabile di truffa in danno di anziani. I provvedimenti cautelari sono stati adottati dopo una truffa commessa, mediante artifizi e raggiri, a giugno scorso, da due giovani residenti a Scampia e il 34enne residente ad Acerra. I tre sono tutti sottoposti agli arresti domiciliari. Il Gip del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza ha accolto la richiesta di giudizio immediato firmata dal pm che ha coordinato le indagini del Commissariato di Lauro, il sostituto procuratore Cecilia De Angelis. Il prossimo 27 gennaio ci sarà il processo davanti al giudice monocratico Gilda Zarrella.

Le indagini

In particolare la truffa è stata realizzata attraverso il consueto schema della telefonata del finto nipote che avvisava l’anziana signora ultraottantenne di una situazione di grave pericolo che coinvolgeva il figlio e la nuora della vittima e pertanto è stata persuasa a consegnare tutto quanto in suo possesso ad un finto carabiniere che nel corso della telefonata si presentava a casa della signora asportando oltre mille euro in contanti e svariati gioielli e monili in oro. Gli accertamenti delegati dalla Procura della Repubblica di Avellino, condotti mediante incisive attività info-investigative e riscontri probatori, nonché attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire l’intero evento delittuoso e di individuare l’autovettura noleggiata e utilizzata per la fuga.