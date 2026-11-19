Maxi sequestro di cocaina nell'avellinese: "Onore ai nostri poliziotti" Il vicepresidente nazionale del M5S Gubitosa: fermate 14mila dosi pronte per essere spacciate

Tre chili e mezzo di cocaina sono stati sequestrati dalla Polizia di Avellino nel corso di un’operazione che ha portato all’arresto di un uomo residente ad Altavilla Irpina. A Commentare l’esito dell’intervento è Michele Gubitosa, deputato irpino e vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle, attraverso una nota.

Il commento del deputato

Gubitosa ha espresso la propria approvazione per l’attività condotta dagli agenti, sottolineando la quantità di droga recuperata. Secondo quanto riportato nella sua dichiarazione, la cocaina sequestrata era già predisposta per la suddivisione in 14mila dosi.

Nel suo intervento, il parlamentare ha evidenziato il rischio che lo stupefacente potesse essere distribuito sul territorio, con possibili ricadute sulla comunità, sulle strade e sulle scuole. Il riferimento è all’operazione svolta dalla Polizia di Avellino e all’arresto eseguito nell’ambito dell’attività di contrasto alla droga.

Il ringraziamento alla Polizia

La nota contiene anche un ringraziamento rivolto a tutti gli uomini coinvolti nel blitz. Gubitosa ha citato in particolare il questore Pasquale Picone, estendendo il riconoscimento a ogni agente che ha partecipato all’intervento.

Il deputato ha definito l’operazione fondamentale nella lotta alla diffusione degli stupefacenti e ha rivolto alla Polizia i propri complimenti. Il sequestro della cocaina e l’arresto dell’uomo di Altavilla Irpina rappresentano gli elementi centrali dell’azione riferita nella dichiarazione politica.