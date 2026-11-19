Un anno senza Dario Bavaro e la lezione della "Felicitanza" Oggi messa in ricordo ed eventi alla Chiesa del Carmine per presentare il libro "La Felicitanza"

Ripartire dal valore delle relazioni e dello stare insieme per ricordare Dario Bavaro, spirito eclettico e visionario. E’ l’idea da cui nasce «Un anno senza Dario, con Dario» in programma per oggi giovedì 19 novembre, alle ore 19.15, nell’ex Chiesa del Carmine, promosso dall’associazione culturale Irpinia 7X, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Avellino. Un confronto che diventa l’occasione per presentare “La felicitanza”, libro che riunisce le testimonianze di tanti amici che hanno condiviso con lui un tratto di strada.

Il riferimento

Scomparso il 19 novembre dello scorso anno, Bavaro è stato un punto di riferimento del panorama culturale irpino, già direttore del Teatro Gesualdo, legato a Franco Dragone da un rapporto di amicizia e da una comune visione del futuro di queste terre. Fondatore e presidente di Irpinia 7X, uomo d’arte, di pensiero, di silenzio, di bellezza, di gentilezza. Di sorrisi», ha promosso la prima Masterclass dedicata ai mestieri dello spettacolo a Cairano, il paese più piccolo dell’Irpinia, di cui Bavaro si era innamorato al punto da acquistarvi una casa.

La casa a Cairano l'amore per terra e bellezza

L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Irpinia Sette Per — di cui Bavaro è stato fondatore e anima — con il patrocinio gratuito del Comune di Avellino. Il libro nasce dall’affetto dei suoi amici con l’obiettivo di trasformare l’assenza in una presenza viva, raccogliendo ricordi, storie e frammenti di un’eredità fatta di gentilezza e relazioni autentiche. La parola stessa che dà il titolo all’opera, “felicitanza”, racchiude la cifra stilistica e umana di Bavaro: una gioia gentile, discreta e contagiosa capace di guardare al mondo con profondità e leggerezza.

Il programma degli interventi

Ad aprire e introdurre la serata saranno il sociologo Enrico Finzi e il giornalista Generoso Picone. Seguiranno gli interventi istituzionali e le testimonianze di chi ha condiviso con lui percorsi professionali, teatrali e umani:

• Nello Pizza, sindaco di Avellino

• Mario Marciano, presidente dell’associazione Irpinia Sette Per

• Angelo Verderosa, architetto

• Federica Bavaro, giornalista

• Gli amici di Dario

I contributi artistici

In pieno stile Dario Bavaro, la serata non sarà una semplice commemorazione, ma un momento vibrante arricchito da numerosi momenti performativi che richiamano la sua grande passione per le arti sceniche. Sul palco si alterneranno:

• Cantiere Danza di Hilde Grella

• Caterina D’Amore al flauto traverso

• Coro Gesualdo, diretto da Cinzia Camillo e Sergio D’Onofrio

• Maurizio Picariello e Paolo Capozzo, con il contributo “La mirabolante storia di Guglielmo da Vecellum”

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. La cittadinanza e gli organi di informazione sono invitati a partecipare.

INFO UTILI

Evento: Presentazione del libro “La felicitanza” – “Un anno senza Dario, con Dario”

Quando: Giovedì 19 novembre, ore 19.15

Dove: Ex Chiesa del Carmine, Avellino

Promotore: Associazione Culturale Irpinia Sette Per (con il patrocinio gratuito del Comune di Avellino)

Raffaella Bellezza

Il parterre

A introdurre l’incontro saranno il sociologo Enrico Finzi e il giornalista Generoso Picone. Seguiranno gli interventi di Nello Pizza, sindaco di Avellino, Mario Marciano, presidente dell’associazione Irpinia Sette Per, dell’architetto Angelo Verderosa e della giornalista Federica Bavaro. Spazio anche agli amici di Dario, chiamati a condividere ricordi e testimonianze di un legame che continua a vivere oltre il tempo.

Intreccio d'arte, ritrovo per le emozioni

La serata sarà arricchita da diversi contributi artistici. Prevista la partecipazione del Cantiere Danza di Hilde Grella, di Caterina D’Amore al flauto traverso e del Coro Gesualdo, diretto da Cinzia Camillo e Sergio D’Onofrio.Interverranno inoltre Maurizio Picariello e Paolo Capozzo con “La mirabolante storia di Guglielmo da Vercellum”.

La comunità della bellezza

Non soltanto una presentazione editoriale, dunque, ma un momento collettivo di memoria e partecipazione, per restituire attraverso la cultura, l’arte e le testimonianze il valore di una presenza che continua a essere viva nella comunità.