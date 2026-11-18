Avellino, l'incontro di studio: "la metamorfosi del processo penale" Il secondo appuntamento del ciclo d'incontri si terrà venerdì

di Paola Iandolo

L'Ordine degli Avvocati di Avellino organizza una serie di appuntamenti sulla "Metamorfosi del processo penale, ai tempi dell'intelligenza artificiale" e si terranno nell'Aula Magna "Rosario LIvatino" del Tribunale di Avellino. Gli incontri sono iniziati il 6 novembre e venerdì è previsto il secondo incontro.

Il tema

Il secondo appuntamento è previsto per il 20 novembre alle ore 15.30 e si focalizzerà sul "processo penale ai tempi dell'Intelligenza Artificiale".I saluti sono affidati al presidente dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, Fabio Benigni, alla dottoressa Francesca Spena, presidente del tribunale di Avellino, all'avvocato Giovanna Perna, presidente del Comitato Pari Opportunità e all'avvocato Raffaele Tecce, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, responsabile della Scuola Forense e della Formazione in materia penale. Introduce e modera l'incontro il professore Adolfo Scalfati dell'Università Tor Vergata di Roma, ne discutono il professore Nicola Triggiani dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro, il dottore Lorenzo Corona giudice del tribunale di Avellino, il professore Angelo Alessandro Sammarco dell'Università degli Studi di Salerno, il dottore Marcello Rotondi presidente di Sezione del Tribunale di Potenza e i dottor Raffaello Magi consigliere della Corte di Cassazione. Il question time è affidato agli avvocati Alberto Maria Acone, Alberto Biancardi, Anna Caserta, Roberto Romano e Giacomo Sorrentino e alla dottoressa Camilla Labruna.

Il terzo appuntamento

Il terzo e ultimo appuntamento del ciclo di incontri è previsto per il 25 novembre sempre alle ore 15.30 e affonterà la questione "Il doppio binario nei reati di criminalità organizzata". Ai partecipanti saranno riconosciuti crediti formativi, anche in Deontologia. Gli incontri sono stati organizzati dal consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, l'avvocato Raffaele Tecce responsabile della scuola forense, dal consigliere segretario, l'avvocato Francesco Castellano e dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, l'avvocato Fabio Benigni.