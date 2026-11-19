"Facciamo squadra": iniziativa dell'Avellino Basket con la Caritas Diocesana Il club ha sposato l’iniziativa per una raccolta di prodotti per la cura della persona e della casa

"Lo sport è passione, energia e condivisione, ma è soprattutto un formidabile promotore di solidarietà. In occasione della prossima gara casalinga in programma domenica 22 novembre alle 20.00, l'Halley Campania Avellino Basket è orgogliosa di scendere in campo al fianco della Caritas Diocesana di Avellino per sostenere l'Emporio Solidale della Cittadella della Carità": iniziativa da parte del club biancoverde per la prossima gara di campionato. "L’appuntamento è domenica al PalaDelMauro, per fare squadra assieme alla solidarietà".

Tre stand al PalaDelMauro per la raccolta dei prodotti

Il club ha sposato l’iniziativa per una raccolta di prodotti per la cura della persona e della casa pur incidendo profondamente sui bilanci familiari. L’Avellino Basket invita tutti i tifosi, gli sportivi e l'intera cittadinanza a venire al Palazzetto portando il proprio contributo. Saranno allestiti tre stand Caritas in Curva Sud, in Tribuna Terminio e presso l’accesso della Tribuna Montevergine. In questa fase c'è particolare bisogno di prodotti per l'igiene personale e bambini: dentifrici, shampoo, bagnoschiuma, rasoi, schiuma da barba, assorbenti, pannolini e detergenti, prodotti per la cura della casa: detersivi per piatti, pavimenti e bagno.

Lombardi: "Per noi è motivo di grande orgoglio"

«Questa iniziativa rappresenta per noi motivo di grande orgoglio e, allo stesso tempo, un invito rivolto a tutta la nostra comunità di tifosi - dichiara il presidente dell'Avellino Basket, Giuseppe Lombardi - Anche un gesto semplice, come donare un prodotto per la cura della persona o della casa, può contribuire concretamente ad aiutare le famiglie del nostro territorio che attraversano un momento di difficoltà. Vogliamo dimostrare ancora una volta che essere parte di questa comunità significa condividere valori, responsabilità e attenzione verso gli altri. Perché la passione per i nostri colori si esprime anche, e soprattutto, attraverso la solidarietà».