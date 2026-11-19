Scandone, Trasente: "Fiducia nel gruppo, lavoriamo per trovare continuità" Il presidente: "Con Chaves vogliamo offrire un’ulteriore soluzione allo staff"

"Contro Latina abbiamo ottenuto una vittoria importante, affrontando una squadra attrezzata e con grandi potenzialità. In casa abbiamo già dimostrato il nostro valore, come accaduto anche contro la Pielle Livorno. Ora dobbiamo riuscire a esprimerci allo stesso modo lontano dal PalaDelMauro": conferenza stampa per il presidente della Scandone Avellino, Marco Trasente, per un bilancio sulla prima fase stagionale con il rendimento della prima squadra, gli interventi sul mercato, la crescita del settore giovanile e il ruolo di Marques Green.

C'è anche l'ingresso di Chaves nel roster: "Gli infortuni non devono essere una scusante, ma sono un elemento concreto da considerare. Tra cambiamenti nel roster e indisponibilità fisiche, non siamo quasi mai riusciti a lavorare con continuità con tutti i senior a disposizione. Squadra, staff tecnico e staff medico stanno facendo il massimo per superare queste difficoltà. - ha spiegato il massimo dirigente del club irpino - Savoldelli è il playmaker di cui avevamo bisogno dopo il cambiamento dello straniero. Conosce bene la categoria e siamo molto soddisfatti del suo inserimento. Con Chaves vogliamo offrire un’ulteriore soluzione allo staff e sopperire all’assenza di Jackson: la società deve mettere il gruppo nelle condizioni di lavorare al meglio. Ha completato le cure prescritte e sta già lavorando con il proprio fisioterapista. L’obiettivo è averlo a disposizione nell’arco di circa 15-20 giorni, compatibilmente con le verifiche mediche e con il completamento del recupero".

Il comunicato del club

"Spazio anche al settore giovanile, che conta circa 150 iscritti dal minibasket all’Under 19 e partecipa ai campionati Under 15 e Under 17 Eccellenza per la prima volta nel nuovo percorso societario. «Siamo contenti dell’impegno e della crescita dei ragazzi. L’Under 19 sta facendo bene e anche Under 13 e Under 14 hanno iniziato positivamente i rispettivi campionati. Antonio e Costantino Carullo stanno già trovando spazio in prima squadra: tutti i giovani aggregati offrono un contributo prezioso al lavoro quotidiano e avranno altre opportunità».

Trasente ha poi chiarito le modalità della collaborazione con Marques Green, advisor del club: «Sapevamo che avrebbe dovuto conciliare gli impegni cestistici a Philadelphia con quelli ad Avellino. Farà la spola tra le due città, mantenendo un confronto costante con la dirigenza e con gli staff della prima squadra e del settore giovanile anche quando sarà negli Stati Uniti. La sua presenza agli allenamenti delle nostre formazioni under è stata molto apprezzata dai ragazzi».

In conclusione, il presidente ha ribadito la fiducia nell’organizzazione societaria: «Abbiamo costruito uno staff competente, composto da persone che conoscono la pallacanestro e danno il massimo per la Scandone. La società e i soci seguono con attenzione ciò che accade dentro e fuori dal campo e sono pronti a intervenire quando necessario. È importante che intorno a questo progetto prevalgano il senso di appartenenza e l’unità».