Irpiniambiente, i sindacati: "15 giorni e verificheremo fatti, non promesse" UGL Partecipate, Marotta: "L'impegno di intervenire sui Comuni morosi, ma vogliamo la soluzione"

"?Due ore e mezza di confronto intenso oggi in Prefettura ad Avellino, davanti al prefetto Franca Fico, insieme ai vertici della società e alla Provincia. Noi ci siamo seduti a quel tavolo con un unico obiettivo: difendere la dignità e gli stipendi di chi ogni giorno garantisce un servizio essenziale alla nostra provincia": nota dell'UGL Partecipate dopo il nuovo incontro relativo alla vertenza Irpiniambiente in Prefettura.

"Impegno concreto di intervenire sui Comuni morosi"

"?Abbiamo partecipato tutti, tutte le parti sociali, portando la voce, le preoccupazioni e la rabbia legittima dei lavoratori che fuori dal Palazzo di Governo aspettavano risposte concrete. È stato un dibattito franco, in cui non abbiamo nascosto nulla: la crisi di liquidità dell'azienda è reale, così come la preoccupazione per gli stipendi di novembre, dicembre e della tredicesima, aggravata da una mancanza di programmazione e dall'assenza dell'Ato al tavolo. Davanti all'impegno concreto di intervenire subito sui Comuni morosi per far rientrare le somme dovute, abbiamo scelto di sospendere momentaneamente la procedura di raffreddamento".

"Vogliamo evitare inutili fibrillazioni"

"Come abbiamo ribadito come UGL Partecipate, a nome del segretario Nunzio Marotta, e in piena sintonia con tutte le altre organizzazioni sindacali presenti, sappiamo bene che il problema resta grave ed effettivo. Ma proprio per senso di responsabilità verso i lavoratori e verso il territorio, abbiamo deciso di concedere questi 15 giorni di tempo: vogliamo evitare inutili fibrillazioni tra Comuni, Provincia e Irpiniambiente e mettere tutti nelle condizioni di risolvere la situazione. ?Tra due settimane torneremo in Prefettura a verificare i fatti, non le promesse. La nostra attenzione resta altissima".