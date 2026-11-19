Truffa da 100mila euro sventata in paese: "Grazie Carabinieri, siamo comunità" Il sindaco di Aiello del Sabato Gaeta commenta la truffa sventata in paese

I Carabinieri della Stazione di Aiello del Sabato, guidati dalla comandante Vittoria Amalfitano, hanno assicurato alla giustizia il presunto responsabile di una truffa ai danni di una residente del paese. L'operazione è stata resa possibile anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza comunale e dal lavoro svolto insieme alla Polizia Municipale.

Lodi all'operato delle forze dell'ordine

Il sindaco, Sebastiano Gaeta, ha espresso il plauso dell'Amministrazione comunale. "Rivolgo, a nome dell'Amministrazione comunale, il mio plauso alla Stazione dei Carabinieri di Aiello del Sabato", ha dichiarato, riferendosi al lavoro della comandante Amalfitano e dei suoi uomini.

La truffa sventata da centomila euro

Con la tecnica del finto maresciallo dei carabinieri, aveva raggirato una ottantenne di Aiello del Sabato, in provincia di AVELLINO, facendosi consegnare denaro contante e oggetti preziosi per un valore di oltre cento mila euro per salvare i suoi congiunti da inesisstenti guai giudiziari. La truffa venne portata a termine lo scorso mese di febbraio. L'attività investigativa dei carabinieri, coordinata dalla Procura di AVELLINO, è risalita all'autore, un uomo residente in provincia di Napoli, che è stato arrestato e trasferito ai domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

Gaeta ha indicato il ruolo della videosorveglianza e il rapporto tra Polizia Municipale e Arma. Ha parlato di "un'operazione resa possibile anche grazie al determinante supporto del sistema di videosorveglianza comunale e alla proficua collaborazione tra la nostra Polizia Municipale e l'Arma dei Carabinieri".

Sicurezza e prevenzione

Il sindaco ha poi richiamato la scelta di investire nel controllo del territorio. "Investire nel controllo del territorio e rafforzare il lavoro di squadra tra le forze dell'ordine significa dare risposte concrete, tutelare i cittadini e proteggere soprattutto le persone più vulnerabili della nostra comunità", ha affermato.

Gaeta ha chiuso così: "La sicurezza è un impegno quotidiano, che si costruisce con presenza, collaborazione e fatti concreti".